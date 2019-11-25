Главой "Российского экологического оператора" станет Михаил Мень

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Бывший глава Минстроя РФ Михаил Мень станет гендиректором "Российского экологического оператора", реализующего реформу системы обращения с отходами.

— В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идёт процесс его оформления, — рассказал ТАСС вице-премьер России Алексей Гордеев.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно освободил с этой должности Дениса Буцаева. Он работал на посту главы оператора мусорной реформы с февраля 2019 года. Эта отставка стала второй кадровой перестановкой в руководстве мусорной реформы за последний месяц.

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