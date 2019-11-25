Около 1,6 млн человек проехали по МЦД с момента запуска диаметров

Пассажиры смогут вернуть абонементы в кассы в связи с введением двухнедельного бесплатного проезда.

С момента открытия пассажирского движения первые два Московских центральных диаметра (МЦД) перевезли порядка 1,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Исполнительный директор АО "Центральная ППК" Иван Конев напомнил, что проезд по МЦД будет бесплатным в течение двух недель. В связи с этим пассажиры смогут вернуть абонементы на МЦД в кассы. Как и планировалось, составность поездов на втором диаметре была увеличена до 10–11 вагонов, а на первом диаметре дополнительные вагоны в поездах "Иволга" появятся в течение 15 дней.

— Увеличение до одиннадцати вагонов ещё больше повысит комфортность передвижения на МЦД, — заключил исполнительный директор АО "Центральная ППК".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыл движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров. МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Два диаметра — это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.