В Совфеде одобрили поправки к закону о СМИ-иноагентах

Документ не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа, а также обязывает должным образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчётность.

Совет Федерации на пленарном заседании сегодня одобрил закон, который позволяет приравнивать физлиц к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. За принятие закона проголосовало 155 сенаторов, против — один, воздержавшихся не было.

Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам РФ, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников. Под сотрудничеством в законе понимается распространение материалов СМИ-иноагентов и участие в создании контента для них. Граждан, попавших в реестр, обяжут отчитываться перед Минюстом об иностранном финансировании, а СМИ-иноагенты должны будут официально зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своём статусе.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 21 ноября. Подчеркнём, что закон не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа, а также обязывает должным образом регистрировать свою деятельность и подавать необходимую отчётность. Кроме того, документ не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.

Закон принимается в качестве зеркальной меры на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ, так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT.

В целом в РФ действует более гуманное законодательство в отношении иноагентов. Например, в США наказание за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов предусматривает уголовную ответственность на срок до пяти лет. А в России речь идёт лишь об административном штрафе (от 10 000 до 100 000 рублей для физических лиц, от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — для юридических).