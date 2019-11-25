В Пскове на детского врача напали с ножом. Подозревают отца маленькой пациентки

Женщина-медик получила проникающее ранение в бок и была госпитализирована. Причины и подробности выясняются.

Инцидент произошёл в здании псковской детской областной больницы на улице Коммунальной. На врача-гематолога было совершено нападение с ножом. В пресс-службе УМВД РФ по региону утверждают, что информации о подозреваемом пока нет, однако по данным Псковской ленты новостей, нападение совершил отец одной из пациенток.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения лица, подозреваемого в совершении данного преступления, — комментируют в полиции.

На сайте медучреждения есть информация лишь об одном работающем у них гематологе — это врач первой категории Ирина Гайдук.

Известно, что женщина-медик получила проникающее ранение в бок и была госпитализирована. Точные причины и подробности ЧП пока выясняются.

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