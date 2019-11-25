Российский пенсионер умер на отдыхе в Паттайе

У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, и он плохо переносил тайскую жару.

64-летний россиянин Сергей Борисов внезапно скончался на отдыхе в Паттайе — одном из самых популярных курортов Таиланда. Об этом сообщает местное издание Pattaya news.

Мужчина прилетел на побережье Сиамского залива несколько дней назад в компании друзей. В момент гибели пенсионера все они находились на балконе своего номера, а сам Сергей — в ванной. Внезапно они услышали грохот и звуки падающих на пол предметов. Открыв дверь, туристы обнаружили своего приятеля лежащим без сознания. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

Причины гибели россиянина будут установлены по результатам экспертизы. Однако уже известно, что у Сергея Борисова были сердечно-сосудистые заболевания и он плохо переносил тайскую жару.

Полиция подтвердила, что следов насильственной смерти на теле россиянина найдено не было.

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