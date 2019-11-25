Детям дали пострелять из пистолета на воскресных занятиях в красноярском храме

Фотографии с мероприятия епархия разместила в соцсетях, но позже удалила. На кадрах видно, как мальчики и девочки заряжают оружие и целятся в мишени.

В Красноярске в храме во имя иконы Божией Матери детям на воскресных занятиях показали пистолет Макарова и даже дали из него пострелять. Фотографии с занятия, которое прошло в марте, были размещены в группе храма в соцсетях, где их увидел юрист Евгений Калиманов и пожаловался в полицию.

— Когда я это увидел, у меня появился вопрос: дети стреляют на улице? Там идёт процесс заряжения, есть мишень и т.д. Есть крышечка для пулек и вообще весь антураж. Дети по очереди стреляли и заряжали. Оружие подобное я держал, и, судя по фото, пневматика или что-то другое. Хотя я не могу идентифицировать, один это был ствол или два. Я пишу соответствующие обращения через сайт ГУ МВД по Красноярскому краю, прокуратуру и Следственный комитет, — рассказал юрист Лайфу.

По словам Калиманова, ответ из МВД пришёл лишь спустя полгода. Ведомство отказало юристу в возбуждении административного дела за отсутствием оснований. В ответе говорится, что оружие было пластиковым с запасными частями от пневматического пистолета — магазином, пружиной и затвором. В полиции объяснили, что игрушечный ПМ показывали ребятам в рамках занятий "Воспитание достойных граждан Отечества", организованных волонтёром Михаилом Посадским. Также юриста заверили, что на мероприятии присутствовали родители и они дали устное разрешение на участие детей.

— Выстрелов на территории храма никогда не было, так как пистолет игрушечный и для стрельбы не предназначен. Посадский пояснил, что смысл проводимых им занятий — воспитание достойных граждан Отечества. Также Посадский пояснил, что им предлагаются условия для того, чтобы малолетние не попадали под влияние деструктивных элементов и сект, формируя при этом образ законопослушного гражданина и не настраивая его на агрессивное поведение, — говорится в ответе полиции.

Лайф обратился в пресс-службу Красноярской епархии за комментарием. Там также заверили, что на мероприятии никто не стрелял, пистолет был игрушечный, а рядом с детьми были родители.

Ранее сообщалось, что третьеклассник принёс в школу заряженный пистолет. Восьмилетнего мальчика ждёт наказание в виде отстранения от учёбы на десять дней или исключение из школы.