В Дрездене из музея украли бесценные коллекции украшений

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Воры просто отпилили решётку, обчистили витрину и ушли. Похищены драгоценности с алмазами и бриллиантами.

В Дрездене минувшей ночью неизвестные забрались в музей "Зелёный свод" и украли из него три набора украшений примерно на 90 предметов. Об этом журналистам рассказала гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

По её словам, воры вынесли содержимое одной витрины. Один из наборов драгоценностей был с алмазами, два — с бриллиантами. По словам Акерман, стоимость похищенного установить невозможно, потому что она заключается не только в цене самих украшений, но и в их исторической значимости. Впрочем, газета Bild пишет, что ущерб можно оценить в миллиард евро.

Дрезденский замок-резиденция, который и выполняет роль музея, сейчас закрыт. Там работают правоохранительные органы. По предварительным данным, преступники попали туда через окно, отпилив решётку. По первым следам никого найти не удалось.

А в Голландии ранее наоборот нашли утраченную ценность — украденную в США 400-летнюю Библию.

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