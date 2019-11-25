В Дрездене из музея украли бесценные коллекции украшений

Воры просто отпилили решётку, обчистили витрину и ушли. Похищены драгоценности с алмазами и бриллиантами.

The heist in Dreden this morning, if confirmed, could be the largest art theft in history.



The Grünes Gewölbe (Green Vault) was founded by Augustus the Strong in 1723, and is named after the malachite-green columns of the initial rooms.



Press reports:https://t.co/v1ZQzRVba3 pic.twitter.com/JGEwpb2x9y — Incunabula (@incunabula) November 25, 2019

В Дрездене минувшей ночью неизвестные забрались в музей "Зелёный свод" и украли из него три набора украшений примерно на 90 предметов. Об этом журналистам рассказала гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

По её словам, воры вынесли содержимое одной витрины. Один из наборов драгоценностей был с алмазами, два — с бриллиантами. По словам Акерман, стоимость похищенного установить невозможно, потому что она заключается не только в цене самих украшений, но и в их исторической значимости. Впрочем, газета Bild пишет, что ущерб можно оценить в миллиард евро.

Wertvollste Stücke sind in NY - Milliarden-Wert! Die Schätze im „Grünen Gewölbe“ https://t.co/DtqS7DaV7V — BILD (@BILD) November 25, 2019

Дрезденский замок-резиденция, который и выполняет роль музея, сейчас закрыт. Там работают правоохранительные органы. По предварительным данным, преступники попали туда через окно, отпилив решётку. По первым следам никого найти не удалось.

А в Голландии ранее наоборот нашли утраченную ценность — украденную в США 400-летнюю Библию.