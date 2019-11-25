Россияне стали покупать на Новый год больше ёлок и меньше мишуры

Похожая тенденция коснулась гирлянд, продажи которых упали на 5%, но цена при этом выросла.

Россияне стали чаще покупать искусственные ёлки к Новому году, но реже — мишуру и дождик. Продажи "деревьев" за год выросли на 38%, а украшений — упали на 10%. Об этом News.ru сообщил оператор фискальных данных "Такском".

Средняя цена на искусственную ёлку в России составляет 2464 рубля. В этом году россияне выбирают более дешёвые модели. Самые дорогие ёлки — в Москве, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Средняя цена на новогодние игрушки — 213 рублей. Их стоимость выросла на 2%, а продажи увеличились на 28%.

А вот мишура и дождик стали менее популярны у россиян, их продажи упали на 10%, средняя цена же осталась на уровне 2018 года и составила 48 рублей. Похожая тенденция коснулась гирлянд, продажи которых упали на 5%. Тогда как средняя стоимость таких новогодних атрибутов выросла на 12% — до 308 рублей.

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