В новом эпизоде "Рика и Морти" появился Илон Маск с бивнями

Причём американский изобретатель и бизнесмен согласился озвучить в мультфильме самого себя.

В третьем эпизоде четвёртого сезона мультсериала "Рик и Морти" появился глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В сериале персонажа зовут Elon Tusk (tusk в переводе с английского — "бивень"), он руководит компанией Tuskla, и у него растут бивни.

Для озвучки мультгероя создатели "Рика и Морти" пригласили самого Илона. Занимательно, что в феврале американский предприниматель на время переименовал свой твиттер-аккаунт в Elon Tusk. Тогда он заявил, что просто дурачится. Знал ли Илон Маск, что примет участие в мультсериале, неясно, но в 2017 году он писал о том, что любит его.

Ранее Лайф рассказывал про студента, который пишет в научных журналах статьи по мотивам мультсериала "Рик и Морти".