Huawei объявила о начале продаж Mate 30 Pro в России

Официальная информация о первом смартфоне Huawei без сервисов Google отличается от слухов, которые ранее распространило издание "Коммерсант".

Главное, в чём источник делового издания допустил неточность, — цена. "Коммерсант" писал, что Huawei будет отпускать свой флагман в России за 40–50 тыс. руб. Официальный же прайс Mate 30 Pro — 70 тыс. руб. Хотя, возможно, инсайдер имел в виду акционные предложения.

С 6 декабря по 31 декабря 2019 г. на новинку будет распространяться скидка в 30 тыс. руб. (количество товара ограничено: 300 штук). С 1 января по 31 января 2020 г. — скидка 20 тыс. руб. (количество товара ограничено: 400 штук). С 1 февраля по 1 марта 2020 года — скидка 10 тыс. руб. (количество товара ограничено: 400 штук).

К тому же о продаже как таковой речь не идёт: новинку будут завозить ограниченными партиями, исходя из количества предзаказов. Встать в электронную очередь за смартфоном можно уже сейчас, пройдя регистрацию на специальной странице сайта Huawei. Первые экземпляры Mate 30 Pro появятся в магазинах 6 декабря.

Кроме флагманского смартфона китайская компания также объявила о сборе предзаказов на планшет MadiaPad M6. Он, как и Mate 30 Pro, станет доступен пользователям в декабре — 13-го числа. Цена — 25 тыс. руб. Первые 500 человек смогут рассчитывать на большую скидку в 10 тыс. руб. Вторые 500 клиентов получат скидку в 5 тыс. руб.

Важно! И смартфон, и планшет будут продаваться без предустановленных сервисов Google. Их заменят фирменные Huawei Mobile Services во главе с магазином приложений App Gallery.

Подробнее о Mate 30 Pro мы писали в большом обзоре смартфона, который можно найти по этой ссылке.