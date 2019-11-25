Бухалово, Лох, Палево. Составлен рейтинг самых весёлых названий сёл

Забайкальское село Хохотуй и Мутный Материк в Коми с самого начала дышали друг другу в затылок.

Россияне выбрали самые весёлые названия населённых пунктов в России. Более 117 тысяч человек приняли участие в конкурсе, который провёл в соцсети "ВКонтакте" сервис путешествий "Туту.ру".

— За свои сёла и деревни агитировали как местные жители, так и представители администрации... В итоге за Мутный Материк отдали голоса более 28 тысяч человек, а за Хохотуй — более 26 тысяч, — сообщил представитель сервиса.

Третье место занял посёлок Морозилка Архангельской области с 11,8 тысячи голосов. На четвёртой строчке деревня Бухалово, что в Ярославской области, — 1,2 тысячи голосов. Пятёрку замыкает Мухоудеровка. Название расположенного в Белгородской области села смешным назвали 9,2 тысячи человек.

В десятку самых весёлых также попали Мошонки (Калужская область, 8,4 тысячи голосов), Лох (Саратовская область, 8,3 тысячи), Сахарная Головка (Севастополь, 6,8 тысячи), Свиногорье (Татарстан, пять тысяч) и село Палево (Сахалинская область, 3,2 тысячи голосов).

В прошлогоднем рейтинге звание самого "весёлого" населённого пункта России заняла деревня Чуваки Пермского края.