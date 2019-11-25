В Москве девочка пробила стеклянный пол в школе и провалилась на этаж ниже

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Фото © Pixabay

Необычная конструкция привлекла внимание ребёнка, не занятого на уроке из-за освобождения.

В московской школе № 491 десятилетняя девочка проверила на прочность стеклянный пол, который не выдержал её и треснул. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

<p>Фото © <a href="https://www.mk.ru/incident/2019/11/25/neschastnyy-sluchay-v-shkole-devochka-proletela-celyy-etazh.html" target="_blank">МК</a></p>

Школьница, семья которой приехала в Россию из Африки, находилась на пятом этаже здания, когда её одноклассники были на физкультуре. У девочки освобождение по состоянию здоровья. Её внимание привлёк стеклянный пол в одном из кабинетов. Девочка решила проверить, выдержит ли стекло, и прыгнула на него.

Стекло треснуло. Школьница провалилась на четвёртый этаж. На звук прибежали сотрудники учебного заведения и вызвали пострадавшей скорую помощь.

Ребёнка 2009 года рождения госпитализировали. Врачи подозревают, что у неё компрессионный перелом позвоночника.

Ранее Лайф писал, что под Нижним Новгородом 29 детей и трое взрослых отравились газом в школе.

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