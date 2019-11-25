Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять контрсанкции, введённые в ответ на ограничительные меры со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

— Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем, — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, даже при условии длительного сохранения санкций Москва может развивать отношения отдельно с европейскими государствами — и такие двусторонние отношения для РФ важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом.

Премьер добавил, что Москва будет ждать от Брюсселя шаги по нормализации ситуации.

— Это же Брюссель испортил отношения, пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, всё в их руках, мы контактов не прерывали, — сказал Медведев.