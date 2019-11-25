Автобус с отказавшими тормозами протаранил три машины в Сочи

После этого неуправляемый транспорт снёс железное ограждение, выехал на тротуар и там остановился.

В Сочи пассажирский автобус с отказавшими тормозами "выбил страйк" из трёх легковых автомобилей. Как стало известно Лайфу, массовое ДТП произошло в районе дома 73 на улице Каспийской.

После столкновения с тремя машинами автобус снёс железное ограждение, выехал на тротуар и там остановился. На кадрах с места происшествия видно, что от встречи с общественным транспортом у легковушек остались "шрамы" — багажник одной из машин буквально вжат внутрь, а у второй покорёжен бампер.

По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. Остальные обстоятельства аварии выясняются. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае автобус с водителем и 15 пассажирами съехал с моста и упал на берег реки. Пострадало шесть человек.