Совфед проголосовал за закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО

Полный список устройств, подпадающих под возможную поправку, и порядок установки софта правительство утвердит позже.

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. Как сообщает РИА "Новости", также сенаторы одобрили ещё одну смежную инициативу, определяющую наказание за нарушение первого закона.

Согласно документам, ответственность за предустановку российского ПО на продаваемые гаджеты несёт организация-продавец. За нарушение запрета для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний, предполагается, что она позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков. Авторами проекта выступили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв. В случае окончательного принятия закона он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта. Как сообщал Лайф, Госдума проголосовала за принятие закона 21 ноября.