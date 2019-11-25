Врач рассказала, почему детям нельзя полностью запрещать есть фастфуд

Это правило действует для любой вредной пищи, в том числе в отношении чипсов и газировки.

Редкое употребление в пищу фастфуда не навредит здоровью, а вот тотальный запрет на такую еду может привести к негативным последствиям. Об этом заявила доктор медицинских наук, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская.

— Будете запрещать ребёнку пить ту же газировку — он пойдёт и напьется её, как только появятся деньги. Так же с фастфудом и чипсами. Если сходили с ребёнком в фастфуд один раз в месяц — ничего с ним не будет, — сказала врач агентству "Москва".

Она подчеркнула, что такой пищей ни в коем случае нельзя заменять нормальную еду, а детям примерно до пяти лет фастфуд вовсе нельзя давать.

Ранее врачи назвали плохие привычки в еде, из-за которых обрастают жирком.