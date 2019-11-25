Заведено уголовное дело на псковского чиновника, обматерившего полицейского

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Сам Сапотов заявлял, что за мат ему стыдно, он выбрал неправильную формулировку, но"по сути был прав".

В отношении главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

<p>Дмитрий Сопотов. Фото <strong>©</strong> <a href="http://pechory.reg60.ru/" target="_blank">Администрация Печорского района</a></p>

Следователи отмечают, что машину с чиновником и его коллегой остановил полицейский, а Сопотов "прилюдно высказал в адрес последнего слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, то есть публично оскорбил его при исполнении полицейским своих должностных обязанностей".

14 ноября Сопотов принёс официальные извинения и заявил, что уходит в отставку.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Дмитрий Сопотов матом оскорбляет сотрудников ГИБДД, которые остановили автомобиль его пьяного коллеги. Чиновник в красках признался, что выпили они всего по "четыре стопки виски".

Позже Глава Печорского района назвал мат в адрес полицейского эмоциональным срывом, за который ему стыдно. В своё оправдание чиновник заявил, что "по сути был прав", хоть и выбрал неправильную формулировку.

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