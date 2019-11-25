Заведено уголовное дело на псковского чиновника, обматерившего полицейского

Сам Сапотов заявлял, что за мат ему стыдно, он выбрал неправильную формулировку, но"по сути был прав".

В отношении главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Следователи отмечают, что машину с чиновником и его коллегой остановил полицейский, а Сопотов "прилюдно высказал в адрес последнего слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, то есть публично оскорбил его при исполнении полицейским своих должностных обязанностей".

14 ноября Сопотов принёс официальные извинения и заявил, что уходит в отставку.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Дмитрий Сопотов матом оскорбляет сотрудников ГИБДД, которые остановили автомобиль его пьяного коллеги. Чиновник в красках признался, что выпили они всего по "четыре стопки виски".

Позже Глава Печорского района назвал мат в адрес полицейского эмоциональным срывом, за который ему стыдно. В своё оправдание чиновник заявил, что "по сути был прав", хоть и выбрал неправильную формулировку.