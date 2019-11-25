У напавшего на псковского врача мужчины ранее умер ребёнок

У мужчины, который напал на врача в здании псковской больницы, ранее умер больной ребёнок. Сейчас нападавший задержан. Об этом Лайфу рассказали в региональном УМВД РФ.

— Мужчина 1977 года рождения доставлен в отдел полиции, где будут устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Ранее у этого мужчины скончался ребёнок, который проходил лечение в этой больнице. Произошло это несколько месяцев назад, — отметили в полиции.

При этом личности подозреваемого и пострадавшей женщины-медика не раскрываются.

Напомним, мужчина с ножом напал на врача-гематолога прямо в здании псковской детской областной больницы. Женщина-медик получила проникающее ранение в бок и была госпитализирована.