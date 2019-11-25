В Подмосковье коровам показали виртуальную реальность и теперь ждут надоев

Конечно же, бурёнкам решили показывать летнее поле с сочной травкой, чтобы они расслаблялись.

В подмосковном Красногорске на молочной ферме протестировали очки виртуальной реальности для коров, сообщает пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Эксперимент на коровах ставили с целью улучшения содержания животных. IT-специалисты адаптировали конструкцию VR-очков под особенности зрения коров и запустили программу имитации летнего поля.

По итогам тестирования специалисты заметили снижение тревожности животных и улучшение общего эмоционального состояния. В дальнейшем будет изучено влияние виртуальной реальности на качество и количество молока.

Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании коров начали доить с помощью технологии 5G.