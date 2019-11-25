Учёные США назвали работу в маникюрных салонах смертельно опасной

По данным американских исследователей, в процессе работы над маникюром в воздухе скапливаются опасные токсичные вещества.

Токсичные вещества, которые выделяются при использовании средств для создания красивого маникюра, могут вызывать смертельно опасные заболевания, в частности рак. Потому работа в маникюрных салонах представляет угрозу для здоровья их сотрудников. К такому выводу пришли учёные Колорадского университета в Боулдере.

Как отмечает портал ScienceAlert, ссылаясь на данные исследования американских учёных, лаки для ногтей и средства по его снятию содержат летучие органические соединения. В процессе работы маникюрщиков эти пары скапливаются в воздухе и под воздействием тёплой комнатной температуры превращаются в высокотоксичные газы.

Специалисты подчёркивают, что угроза есть лишь для сотрудников салонов, которые находятся в контакте с ядовитыми веществами на протяжении долгого времени. Временное посещение салона не грозит здоровью посетителей.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Кубани, который бросил службу в спецназе и стал мастером маникюра. Выходит, он тоже под угрозой.