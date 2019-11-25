Мать-одиночка из Москвы рассказала о насмешках из-за приёмных детей разных рас

Маргарита воспитывает двух мальчиков с африканскими и индийскими корнями и девочку, о настоящих родителях которой ничего не известно.

Многодетная мать-одиночка из Москвы пожаловалась на постоянные насмешки из-за своих приёмных детей. Маргарита говорит, что от усыновления темнокожих детей её отговаривали даже сотрудники органов опеки.

Москвичка воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь. У старшего мальчика Сэма — африканские корни, у его брата Мануэля — индийские, о происхождении девочки Этель ничего не известно. Маргарита говорит, что часто сталкивается с осуждающими взглядами.

— Если узнают, что это приёмные дети, говорят: "А что, белых не было? Ой, какой чёрный-то". С таким вот сожалением, что мне брак какой-то достался, что белого не дали. У нас в стране вообще есть такая проблема с толерантностью. Понятно, что большинство людей ищут голубоглазых блондинов и блондинок, — рассказала мать-одиночка в эфире НТВ.

Маргарита признаётся, что она "хотела ребёнка, на которого нет очереди из 120 людей". Сейчас москвичка задумывается ещё об одном приёмном малыше, но её останавливают многочисленные процедуры, которые ей придётся пройти. Тем временем она продолжает помогать детям-сиротам другими способами — работает в благотворительной организации и помогает находить родителей для малышей.

Ранее Минпросвещения заявило о сокращении за последние пять лет в два раза количества сирот, воспитывающихся в детских домах.