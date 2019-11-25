В Краснодаре машина снесла отца с дочкой на электросамокате — видео

В Краснодаре легковушка врезалась в электросамокат, на котором ехали отец и его шестилетняя дочь. В результате мужчина и девочка получили серьёзные травмы.

Инцидент произошёл на пресечении Восточно-Кругликовской и Тихорецкой улиц. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента столкновения: на кадрах одна легковушка уступает дорогу самокату, а водитель ехавшей следом не замечает отца и дочь и сбивает их.

В результате мужчина получил перелом основания черепа, травмы живота и грудной клетки, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии, девочка госпитализирована с сотрясением мозга и травмами.