МИД РФ удовлетворён первым решением арбитража по керченскому инциденту

Украина настаивала в том числе на сокращении сроков рассмотрения, но трибунал принял доводы Москвы.

В МИД РФ выразили удовлетворение решением международного арбитражного трибунала в Гааге по керченскому инциденту. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инициативу о рассмотрении дела в трибунале выдвинула Украина. Основанием она решила взять Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. На первом заседании трибунал утвердил порядок и процедуру рассмотрения.

— Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража, — говорится в сообщении МИД РФ.

Оставлены без внимания требования Украины сократить сроки рассмотрения. Трибунал согласился с Россией и оставил их прежними, а также не стал отказываться от юрисдикционного этапа, как этого хотел Киев.

Теперь у каждой из сторон будет шесть месяцев на подготовку материалов, а не два, как настаивала Украина.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Неделю назад Россия передала Украине все три арестованных в Керченском проливе корабля. 20 ноября они прибыли в порт Очаков.