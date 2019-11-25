Экономист объяснил, почему народ несёт деньги на вклады

По мнению Василия Колташова, многие боятся по незнанию повторить судьбу жертв пирамиды Сергея Мавроди МММ.

Россияне хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы из-за страха ошибиться. Об этом заявил экономист Василий Колташов, комментируя сообщения о росте размеров банковских депозитов граждан РФ.

По оценке эксперта, россияне очень утомлены объёмом информации и обилием вопросов, по которым вынуждены принимать решения. Увязнув в повседневных делах, они не в состоянии вникать в более сложные экономические вопросы, в том числе двигаться от депозитов к вложениям, которые могли бы обеспечить более высокий доход.

— А вероятность того, что, не вникнув, вы совершите ошибку, просто огромна. Поскольку многие совершали такие ошибки, встраиваясь в разные проекты вроде АО "МММ", общество получило горький опыт, который заставляет людей действовать в безопасном режиме. А банковский депозит — это безопасный режим, — объяснил Колташов в эфире НСН.

Ранее стало известно, что депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека.