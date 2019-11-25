Умер актёр из фильма "Золотой телёнок" Виктор Семёнов

Известный актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Семёнов умер в понедельник на 77-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на странице Театра на Таганке в "Фейсбуке".

— Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семёновича. О дате и времени прощания сообщим в ближайшее время, — говорится в некрологе.

Виктор Семёнов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актёрский факультет ВГИКа. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 19 фильмах, самым известным из которых стал "Золотой телёнок", в котором он исполнил роль Перикла Фемиди. В Театре на Таганке он служил с 1966 года. Его звёздные роли на театральной сцене случились благодаря спектаклям "Добрый человек из Сезуана" и "Мастер и Маргарита".