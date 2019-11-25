Осуждённый за изнасилование Шурыгиной пошёл в правозащитники

Молодой человек помогает людям, которые, по его мнению, были несправедливо осуждены.

Сергей Семёнов, которого в 2016 году осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, занялся правозащитной деятельностью. Об этом он рассказал в интервью RT.

Молодой человек считает себя жертвой оговора со стороны семьи Шурыгиных. По словам Сергея, когда он вышел из тюрьмы, то сразу начал получать большое количество писем от людей, осуждённых, по их мнению, несправедливо. Сначала Семёнов консультировался со своим адвокатом Сергеем Хальченко, а потом и сам начал отвечать на сообщения.

Позже Сергей и его адвокат обдумали детали и решили заняться полноценной правозащитной деятельностью. Мужчины решили, что Хальченко будет заниматься правовой стороной помощи, а Семёнов возьмёт на себя информационную поддержку.

Сергей также добавил, что выйти из тюрьмы досрочно ему помогла масштабная огласка в обществе. Изначально суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, Сергей Семёнов был осуждён за изнасилование тогда ещё несовершеннолетней Дианы Шурыгиной в 2016 году. После большой огласки в соцсетях и СМИ многие встали на сторону молодого человека, посчитав, что он стал жертвой оговора. Позже Сергею сократили срок, и он вышел на свободу, отсидев в общей сложности менее двух лет.