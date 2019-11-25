"Роды" на рейсе из Пхукета в Москву оказались ложной тревогой

Во время полёта у девушки начались боли в животе, которые она и приняла за предвестники скорого появления ребёнка.

Сегодняшний рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Пхукета в Москву прошёл по плану, но закончился необычно. А аэропорту Шереметьево самолёт встречали бригады медиков. Незадолго до посадки 23-летняя беременная пассажирка заявила, что у неё начались преждевременные роды.

По информации источников Лайфа в экстренных службах, девушку осмотрели и оказалось, что "роды" были болями в животе. А как сообщили в пресс-службе аэропорта, после осмотра девушка даже отказалась от госпитализации.

— До посадки воздушного судна на место стоянки оперативно прибыли медики, пассажирка была встречена медицинскими работниками и сопровождена в медпункт Терминала D. В 19:00 пассажирка, отказавшись от госпитализации и подписав отказ, самостоятельно покинула медпункт Терминала D в сопровождении супруга, — сообщили Лайфу представители Шереметьево.

Ранее Лайф рассказывал об аналогичном инциденте на рейсе из Пекина в Лос-Анджелес. Пассажирка от волнения решила, что рожает, и самолёт пришлось экстренно сажать на Чукотке.