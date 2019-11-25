Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Легендарная разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Она вместе с мужем Геворком Вартаняном более 30 лет работала в экстремальных условиях во многих странах.

— 25 ноября скончалась легендарная личность, знаменитая разведчица Гоар Вартанян. От имени посольства выражаем наши самые глубокие соболезнования родным и близким всеми нами любимой Гоар Левоновны. Её уход — невосполнимая потеря для всех нас! — сообщила пресс-служба Посольства Армении в России.

Гоар Вартанян в 16-летнем возрасте начала вести активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе антифашистской группы своего будущего мужа Геворка она принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В 1951 году супругов-разведчиков вывели из СССР. После этого они более 30 лет работали под псевдонимами Анита и Амир в разных странах. На родину они вернулись на нелегальном положении в 1986 году. Геворк Вартанян скончался 10 января 2012 года и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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