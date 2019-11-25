В работе Uber произошёл масштабный сбой

У пользователей возникли проблемы с приложением Uber Driver, сайтом и входом в учётную запись.

Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру жалуются на неполадки в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

С проблемами столкнулись пользователи из США, Бразилии, Великобритании, Франции, Австралии и России. Согласно данным Downdetector, около 70% жалоб связаны с приложением Uber Driver, у 22% не открывается сайт, ещё 7% не могут войти в учётную запись.

Ранее сбой произошёл в работе популярного мессенджера "Телеграм" в Германии, Ираке, Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Позже основатель сервиса Павел Дуров извинился за неполадки и намекнул, что виноваты хакеры.