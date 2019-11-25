Суд лишил экс-главу Марий Эл Маркелова имущества на 2,2 млрд рублей

Обратить имущество бывшего чиновника в доход государства потребовала прокуратура, после того как тот не смог подтвердить его покупку на законные доходы.

Нижегородский районный суд постановил направить в доход государства имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, проходящего фигурантом по уголовному делу о взяточничестве. Как уточнила адвокат экс-чиновника Елена Вяткина, общая сумма отчуждённого имущества составляет около 2,2 миллиарда рублей.

— Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворён, — сообщила ТАСС адвокат, добавив, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, обратить имущество бывшего чиновника в доход государства требовала прокуратура. Маркелов так и не смог подтвердить его покупку на свои законные доходы. По предварительным данным, в исковом заявлении речь шла о 120 объектах недвижимости, включая здание торгового центра, а также земельный участок, 16 автомобилей, 25 золотых слитков.

Напомним, что Леонида Маркелова арестовали в апреле 2017 года по делу о получении взятки. По версии следствия, чиновник получил более 200 миллионов рублей от местной агрофирмы за покровительство и помощь в получении госконтрактов. Кроме того, Маркелову вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов.