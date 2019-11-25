В России отзывают почти 7,5 тысячи Subaru

У автомобилей могут перегореть предохранители, а из-за этого — остановиться двигатель.

Компания Subaru отзывает с российского рынка 7442 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении блока управления двигателем. Как сообщает Росстандарт, речь идёт о седанах Impreza, XV (G4, G5) и кроссоверах Forester (S5), проданных в 2017–2019 годах.

В агентстве пояснили, что выявленная в программном обеспечении ошибка может в некоторых случаях привести к короткому замыканию. Кроме того, в некоторых автомобилях, оснащённых определёнными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителей с последующей остановкой двигателя.

В перечисленных автомобилях будет перепрограммирован блок управления двигателем и проверена катушка зажигания. Дилеры проведут работы бесплатно.

Ранее другой японский автоконцерн — Nissan — отозвал более 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозной жидкостью.