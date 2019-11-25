На Урале таксист избил женщин из-за долгого ожидания и получил в ответ утюгом

Рядом проходили мужчины, но они почему-то предпочли не вмешиваться в этот конфликт.

В Екатеринбурге вызов машины из сервиса "Яндекс.Такси" закончился дракой водителя с тремя женщинами. Клиентки задержались на несколько минут. При этом они заранее предупредили, что дополнительно оплатят ожидание. Когда женщины вышли из подъезда, то к ним подошёл агрессивный таксист.

— Он стал говорить: "Почему я должен был вас так долго ждать?" — передаёт КП слова потерпевшей Алёны Рубцовой.

То, что происходило дальше, сняла камера видеонаблюдения на доме. Агрессивный таксист подошёл к клиенткам и, размахивая руками, начал им что-то говорить. Одна из женщин легонько его толкнула. В ответ мужчина нанёс удар ей в лицо. Затем таксист ударил по лицу вторую участницу конфликта. Взяв за волосы, он швырнул её на землю. Позже водитель ударил Алёну, а потом снова нанёс удар её подруге.

Примечательно, что во время конфликта из подъезда выходили несколько мужчин, но они предпочли не вмешиваться в драку.

— Одна из девочек отбивалась от него утюгом. Просто у неё свой сломался, и она попросила дать ей на время утюг, — рассказывает Алёна.

После произошедшего женщины обратились в полицию. Агрессивного таксиста разыскивают.

Ранее Лайф сообщал, что в ГД внесут проект о запрете работы в такси с иностранными водительскими правами.