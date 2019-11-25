Путин поручил проработать стимулы работников, занимающихся спортом

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Российский лидер распорядился при необходимости ввести в штат организаций должности инструкторов-методистов.

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры стимулирования работников, занимающихся спортом. Срок выполнения распоряжения — 1 октября 2020 года.

— Разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы в организациях различных форм собственности, предусмотрев меры стимулирования работников, занимающихся физической культурой и спортом, и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах, — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин распорядился при необходимости ввести в штат организаций должности инструкторов-методистов и спортивных инструкторов. Правительству и регионам также нужно будет разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

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