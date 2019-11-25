Мать найденного в Подмосковье младенца рассказала, кто бросил её дочь в кустах

Женщина утверждает, что оставила ребёнка знакомой, которая проживает в соседнем доме.

Мать найденного в подмосковном посёлке Дружба младенца сама явилась в полицию и заявила, что в кустах свою дочь не бросала. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Женщина сообщила, что 24 ноября 2019 года оставила свою дочь, которой нет ещё и месяца, под присмотр знакомой женщине, проживающей в соседнем доме, — рассказала Врадий.

Мать малышки настаивает, что ей ничего не известно о том, как девочка оказалась в кустах. Следователи проверяют её показания. Кроме того, разыскивается женщина, которой якобы был передан ребёнок.

Ранее в Краснодарском крае камеры сняли, как женщина подбросила люльку с новорождённым ребёнком в местную больницу.