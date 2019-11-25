Минкульт ограничил фильм "Дау" в прокате из-за порнографии

Прокатное удостоверение не получили четыре картины из десяти содержащихся в цикле.

Биографическая драма "Дау", посвящённая жизни советского физика Льва Ландау, получила частичный отказ от Министерства культуры РФ в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В основу ленты легли мемуары Конкордии Дробанцевой, жены учёного, "Академик Ландау. Как мы жили", а также архивные материалы. Снял фильм режиссёр Илья Хржановский. Он начал работу над проектом в 2006 году. Отмечается, что фильм поделён на десять эпизодов. Шесть из них допустили к прокату. А вот фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын" и "Дау. Саша Валера" не получили допуск.

— Данное решение принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения, в случае если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию, — отмечает ведомство.

Ранее Лайф сообщал, что в Британии выпустили руководство по съёмке интимных сцен для фильмов.