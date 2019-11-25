Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за недостатка снега

Те, кто уже забронировал поездку, могут посмотреть выступление известных диджеев на площадке станции "Мир".

Открытие нового горнолыжного сезона на горе Эльбрус отложили из-за недостатка снега, сообщает АО "Курорт Эльбрус".

— В связи с недостаточным количеством снега после аномально тёплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится, — сказано в сообщении.

Новая дата открытия трассы будет известна позднее, предположительно, начало сезона будет в декабре. Для тех гостей, которые уже забронировали поездку, на площадке станции "Мир" выступят известные диджеи. Канатные дороги будут также работать в штатном режиме.

В этом году состоится юбилейное, пятидесятое, открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе.