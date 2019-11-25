Скончался советский писатель Михаил Хейфец

Он знал многих литературных деятелей 60-х годов, был близким другом поэтов Бродского и Лосева.

В Иерусалиме на 86-м году жизни умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец. Об этом сообщил израильский телеканал 9tv со ссылкой на дочь писателя.

Михаил Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Российский государственный педагогический институт имени Герцена. Работал преподавателем в школе и параллельно писал книги, которые издавались в таких журналах, как "Советский писатель" и "Молодая гвардия".

Хейфец был хорошо знаком с Иосифом Бродским и другими известными литературными деятелями 60-х годов. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у писателя написанное им предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского и осудили за антисоветскую пропаганду.

Пробыв в заключении в общей сложности шесть лет, литератор вышел на свободу и переехал в Израиль, где продолжил писательскую деятельность, одновременно работая в местных газетах.

Ранее Лайф писал, что в Великобритании в возрасте 76 лет умер советский писатель Владимир Буковский.