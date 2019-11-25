В Улан-Удэ врачи пришили мужчине часть носа, которую откусила собака

Пациента уже выписали. Ему ещё предстоит пройти финальный косметический этап.

В Улан-Удэ врачи республиканской клинической больницы имени Семашко пришили мужчине кончик носа, откушенный собакой. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Отмечается, что, когда 37-летний мужчина обратился за помощью к врачам, у него были видны хрящ носа и носовой ход. Размер откушенной части лица составил 2,4 на 1,5 сантиметра.

Уланудинца передали челюстно-лицевым хирургам больницы. Пресс-служба больницы отмечает, что их специалистам нередко приходится полностью восстанавливать не только большие кожные дефекты, но и собирать заново раздробленные лица.

Мужчину уже выписали. Врачи отмечают, что он находится в удовлетворительном состоянии. Через два-три месяца ему сделают финальную коррекцию носа.

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