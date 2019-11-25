СМИ: WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в двух олимпиадах

В этом случае российские спортсмены будут выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, сообщает газета New York Times.

В случае, если рекомендация будет принята, российские спортсмены будут выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио только под нейтральным флагом.

Согласно отчёту, российская сторона якобы подделала отчёты Московской антидопинговой лаборатории, которые затем были переданы в комитет.

Кроме того, комитет рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Антидопинговому кодексу. Окончательное решение по предлагаемым наказаниям ожидается 9 декабря, когда WADA проведёт заседание.