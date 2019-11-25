Калининградский губернатор ответил Лукашенко, назвав Белоруссию "нашей"

Тем самым глава региона подчеркнул тесные связи субъекта федерации с союзным государством.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав Калининград нашим, не имел в виду ничего плохого, и ответил ему примерно тем же.

По его словам, в регион всегда приезжало много людей из Белоруссии, которые жили и трудились в Калининграде. С тех пор между областью и республикой остались хорошие связи как на человеческом, так и на предпринимательском уровне.

Кроме того, он отметил высокий товарооборот между Калининградом и Белоруссией, а также их сотрудничество по ряду аспектов.

— Со своей стороны могу сказать, что и Белоруссия тоже "наша" в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга, — заявил Алиханов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым рассказал, как когда-то на встрече с Владимиром Путиным и Борисом Ельциным он назвал регион нашим, добавив, что Минск за него "отвечал и отвечает прежде всего".