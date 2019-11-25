В России закончились IP-адреса

Протоколы IPv4 будут восстанавливаться за счёт поступлений от организаций, которые прекратили свою деятельность, а также от сетей.

В России завершилось окончательное распределение протоколов IPv4, таким образом, наиболее распространённые адреса закончились, сообщается на сайте RIPE NCC.

Однако, как отмечается, это не стало сюрпризом для сетевых операторов, поскольку исчерпание IPv4 ожидалось давно. Адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность, или от сетей, которые возвращают ненужные более адреса.

Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания.

В то же время спрос на адреса в несколько раз превышает количество свободных протоколов IPv4. Таким образом, в Сети всё чаще будет использоваться протокол IPv6, который используется в Глобальной сети с 2012 года.