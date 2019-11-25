РУСАДА не получало от WADA списка спортсменов, данных которых не было в базе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не отправляло Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) перечень спортсменов, данные которых были удалены из базы московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

— РУСАДА не получало из WADA списки спортсменов, чьи данные отсутствовали в базе данных, в которую вносились изменения, — заявила Пахноцкая.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Антидопинговому кодексу.

Кроме того, этот же комитет рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады.