Адвокат экс-супруги Цеповяза: Дело вернули в прокуратуру

Брата Натальи Стришней Ивана освободят из СИЗО, однако он останется под домашним арестом.

Дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней вернули в прокуратуру, сообщил Mash её адвокат Мурад Мусаев.

Кроме того, брата Натальи Ивана освободят из СИЗО, однако он останется под домашним арестом.

Как рассказал Мусаев, в материалах дела были допущены ошибки. В обвинительном заключении не была указана роль Стришних в одном из эпизодов обвинения, а в другом — не указано время совершения деяния.

Напомним, бывшая жена члена кущёвской банды Владислава Цеповяза Наталья Стришняя обвиняется в вымогательстве 70 миллионов рублей у Александра Исюка. Находясь под домашним арестом, женщина пыталась покончить с собой и впала в кому. Позже адвокат Стришней заявил, что она вышла из комы и её отправят на лечение в психиатрическую больницу.