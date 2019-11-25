WADA подтвердило, что Россию могут отстранить на четыре года от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию, что Россия может быть отстранена от участия в соревнованиях в ближайшие четыре года, сообщила пресс-служба организации.

В противном случае наши спортсмены будут выступать без российского флага и гимна, как на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады.