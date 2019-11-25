Путин и Зеленский обсудили по телефону передачу украинских кораблей

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 25 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Киева в преддверии запланированной на 9 декабря встречи "нормандской четвёрки".
Стороны обсудили ситуацию вокруг передачи Москвой трёх украинских кораблей, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Кроме того, Путин и Зеленский не обошли стороной газовую проблему, в том числе и вопросы возобновления прямых поставок топлива на Украину.
Главы государств также договорились продолжать контакты на различных уровнях.
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