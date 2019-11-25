Путин и Зеленский обсудили по телефону передачу украинских кораблей

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Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Пресс-служба президента России, пресс-служба президента Украины

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 25 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Киева в преддверии запланированной на 9 декабря встречи "нормандской четвёрки".

Стороны обсудили ситуацию вокруг передачи Москвой трёх украинских кораблей, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Кроме того, Путин и Зеленский не обошли стороной газовую проблему, в том числе и вопросы возобновления прямых поставок топлива на Украину.

Главы государств также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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