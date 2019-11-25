Трамп помиловал Хлеб и Масло перед Днём благодарения

749

Каждый год президент США и первая леди выбирают пару птиц, которую помилуют перед праздником.

Индюшек, которых в День благодарения помилует президент США Дональд Трамп, назвали Хлеб и Масло, передаёт корреспондент РИА "Новости" с церемонии присвоения имён птицам.

Всего было представлено 15 пар имён, из которых президент и его супруга могут выбрать или предложить свои варианты.

И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло, — объявил председатель национальной федерации производителей индеек Керри Доти.

Как рассказал птицевод Вилли Джексон из штата Северная Каролина, Хлеб и Масло росли вместе с остальными индюшками в вольере, построенном специально для президентской стаи.

Птицам проводили специальную подготовку, чтобы они привыкли к камерам, свету и контакту с людьми.

— Они слушали музыку, и им действительно понравился классический рок, — сказал Джексон.

Индюшкам даже подарили футбольный мяч и попробовали с ними играть, однако у птиц не очень получалось, признался Джексон.

Отвечая на вопрос по поводу политических предпочтений индюшек, птицевод признался, что пока у птиц "их нет".

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны начинается с 1947 года, когда основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер первым подарил птицу президенту США Гарри Трумэну. Однако традиция помилования появилась позднее. Первым американским президентом, сохранившим жизнь индейке стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше — старшем в 1989 году.

Тем временем в Великобритании индюшки решили заняться своим спасением сами и сбежали с птицефабрики.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×