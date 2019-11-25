Трамп помиловал Хлеб и Масло перед Днём благодарения

Каждый год президент США и первая леди выбирают пару птиц, которую помилуют перед праздником.

Индюшек, которых в День благодарения помилует президент США Дональд Трамп, назвали Хлеб и Масло, передаёт корреспондент РИА "Новости" с церемонии присвоения имён птицам.

Which turkey should President Trump pardon at this year's National Thanksgiving Turkey Pardoning Ceremony—Bread or Butter? — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2019

Всего было представлено 15 пар имён, из которых президент и его супруга могут выбрать или предложить свои варианты.

— И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло, — объявил председатель национальной федерации производителей индеек Керри Доти.

Как рассказал птицевод Вилли Джексон из штата Северная Каролина, Хлеб и Масло росли вместе с остальными индюшками в вольере, построенном специально для президентской стаи.

Птицам проводили специальную подготовку, чтобы они привыкли к камерам, свету и контакту с людьми.

— Они слушали музыку, и им действительно понравился классический рок, — сказал Джексон.

Индюшкам даже подарили футбольный мяч и попробовали с ними играть, однако у птиц не очень получалось, признался Джексон.

Отвечая на вопрос по поводу политических предпочтений индюшек, птицевод признался, что пока у птиц "их нет".

Did we just become best friends?? YUP. 🤗 🍞 🧈 🦃



The National Thanksgiving Turkeys, Bread and Butter, just met the best bird on Earth and so far there’s no fowl play. 🙃 #PresidentialTurkey pic.twitter.com/41nRN1zXAa — Virginia Tech (@virginia_tech) November 25, 2019

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны начинается с 1947 года, когда основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер первым подарил птицу президенту США Гарри Трумэну. Однако традиция помилования появилась позднее. Первым американским президентом, сохранившим жизнь индейке стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше — старшем в 1989 году.

Тем временем в Великобритании индюшки решили заняться своим спасением сами и сбежали с птицефабрики.