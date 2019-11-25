Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Стоимость произведённых в России автомобилей не изменится из-за введения утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, — заявил Мантуров.

По словам главы ведомства, стоимость зарубежных автомобилей повысится, однако несущественно. Доля индексации ожидается в пределах двух-пяти процентов.

Ранее правительство одобрило увеличение утилизационного сбора в России с 1 января 2020 года.