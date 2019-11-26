"Отец Интернета" представил план по спасению своего детища

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший систему World Wide Web (Всемирная паутина), озвучил свой план по спасению своего творения под названием Договор Сети, который, по задумке автора, должен спасти Интернет от политических манипуляций, фейковых новостей и прочих угроз.
— Я думаю, что страх людей перед плохими вещами, происходящими в Интернете, по праву становится всё больше и больше. Если мы оставим всё как есть, то очень многие вещи могут пойти не так, — приводит его слова The Guardian.
По словам Бернерса-Ли, на самом деле суть его предложения не столько в том, что Всемирной паутине необходим десятилетний план по спасению, а в том, что нужно "перевернуть Интернет" прямо сейчас. Для этого он предложил девять принципов защиты Сети — по три для правительств, компаний и частных лиц, — в которые входит ещё 76 пунктов.
В них закрепляется обязанность государства делать всё возможное, чтобы любой мог подключиться к Сети, не допускать её отключений. Личные данные пользователей, согласно предложению, должны быть защищены, а люди должны иметь право отказаться от их обработки.
Компании, в свою очередь, должны делать Интернет доступным для всех людей и разрабатывать версии для людей с ограниченными возможностями и нацменьшинств, а пользователи должны стремиться к созданию "богатого и релевантного" контента.
Документ разрабатывался при поддержке 80 организаций на протяжении более чем года. У документа уже 150 сторонников, включая IT-гиганты Google, Microsoft, соцсети Facebook и Twitter, а также правительство Франции, Германии, Ганы и тысячи простых пользователей.
Отмечается, что предложение "отца Интернета" прозвучало вскоре после того, как СМИ выяснили, что Google приобрела медицинские данные 50 миллионов американцев без их согласия.
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