WADA назвало эффективной борьбу РУСАДА с допингом в российском спорте

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвал работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте эффективной, сообщается в релизе WADA.

Кроме того, в сообщении пресс-службы говорится, что РУСАДА вело плодотворную работу с другими антидопинговыми организациями. В связи с этим WADA рекомендовало не проводить специальный мониторинг деятельности на территории РФ в течение четырёх лет. Кроме того, ещё одним условием было названо отсутствие давления на организацию в этот же период.

WADA также обязало выплатить РУСАДА штраф в размере 10% от дохода организации или $100 тыс. из-за нарушения целостности данных московской лаборатории.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады.