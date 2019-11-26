Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook с разных континентов жалуются на сбои в работе ресурса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Наиболее остро неполадки ощутили на себе жители восточного побережья США и центральной части страны, а также пользователи из Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Польши, Испании, Алжира и с Кипра.

Наибольшее число жалоб связано со сложностями в работе с новостной лентой — 60%. Ещё у 24% возникают проблемы во время авторизации, у 15% пользователей социальная сеть и вовсе не работает.

Согласно приведённым данным, от пользователей из России сообщений о серьёзных проблемах не поступало.